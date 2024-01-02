استمرار نمو قطاع التصنيع في الصين

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أظهر تقرير اقتصادي، نشر اليوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين مع نهاية العام الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين بنسبة طفيفة خلال ديسمبر الماضي إلى 50.8 نقطة مقابل 50.7 نقطة خلال نوفمبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءةأقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

ويأتي ذلك في حين ارتفع معدل نمو ناتج القطاع والطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي.

وفي المقابل، تراجع المؤشر الفرعي للتوظيف للشهر الرابع على التوالي.

علاوة على ذلك تراجعت درجة التفاؤل خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وقال وانج شي كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة كايشين إنسايت جروب، إنه مازالت هناك فرصة لتعديل السياسات المالية والنقدية في الصين خلال العام الحالي.

وأضاف: "ويجب تعزيز وتيرة التوظيف في الصين لتخفيف الضغوط على سوق الوظائف وتحسين مستوى معيشة الشعب، ودعم الثقة في نمو السوق على المدى الطويل".