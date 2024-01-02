هنية: شعبنا سيعود إلى منازله في غزة وسنعمل لإعادة بناء ما دمره الاحتلال

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الحركة تدرك أن الأيام الحالية مؤلمة وثقيلة على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمة، مساء الثلاثاء: «ندرك أن الأيام الحالية مؤلمة وثقيلة، لكنها ستمضي، وسيعود شعبنا إلى منازله، وسنعمل يدا بيد لإعادة بناء ما دمره الاحتلال، وسنعمل على مدار الساعة مع الجميع من أجل أن يحصل شعبنا على احتياجاته وينعم بالحرية والاستقلال».

وأشار إلى أن الحركة تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن تلك المعاناة، قائلًا إن «الدول التي شاركت وساندت هذا العدوان - خاصة الإدارة الأمريكية - تتحمل المسئولية الكاملة من حيث دعمها العسكري والسياسي والأمني لدولة الاحتلال، والوقوف في وجه إرادة المجتمع الدولي الذي ينادي بوقف العدوان وإنصاف شعب فلسطين».

واستطرد: «لقد وضعت هذه الحرب شعبنا وقضيتنا في محطة جديدة مختلفة يدرك فيها العالم أجمع أن لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل في المنطقة، إلا بحصول شعبنا على حريته وحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقبلة وعاصمتها القدس وإنجاز حق العودة».

ولفت إلى أن «الحرب أكدت عدم وجود مستقبل للاحتلال أو شرعية للاحتلال على شبر من أرض فلسطين»، معقبًا: «كما أكدت هذه الحرب أن شعبنا ليس وحيدا، بل معه أمتنا العربية والإسلامية والكثير من الأحرار في العالم شرقا وغربا».