حبس عاطل متهم بحيازة 4 آلاف قرص مخدر بالشرقية

أصدرت النيابة العامة بمركز شرطة أبو كبير في محافظة الشرقية، قرارًا بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالشرقية، مفادها حيازة متهم مقيم بمركز أبو كبير، كمية من أقراص مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمركز أبو كبير.

وفور التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مسكنه بمركز أبو كبير وضبط بحوزته 4000 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالي من حصيلة البيع.

وتبين أن المتهم سبق اتهامه في القضية رقم 12790 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2013 (مخدرات).

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.