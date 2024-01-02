محمد صلاح: مدرب حراس نيوكاسل تسبب في إهداري لركلة الجزاء

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول، سبب إضاعته ركلة الجزاء الأولى أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ورد صلاح في مقابلة أجراها مع شبكة «سكاي سبورتس» بعد مباراة نيوكاسل، عما إذا كان تردد في تسديد ركلة الجزاء الثانية بعد إهداره الركلة الأولى، قائلًا:" كلا.. أنا هادئ وأحاول القيام بعملي وأتمرن باستمرار".

أضاف صلاح:" في ركلة الجزاء الأولى كنت مشتتا لأني شاهدت مدرب حراس مرمى نيوكاسل يشير للحارس لجهة معينة، لذا قررت أن أسددها بمنتصف المرمى، لكنه تمكن من التصدي لها بشكل رائع".

أتم صلاح:" وفي ركلة الجزاء الثانية قررت أن أسدد كما أفعل في التدريبات وأن أستمر في القيام بعملي".

قاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء الإثنين، سجل منها الدولي المصري هدفين وأضاع ركلة جزاء وصنع هدفا آخر.