تضم محافظة الوادي الجديد، العديد من المواقع القديمة سواء الأثرية أو السياحية أو أطلال البقايا لمبانِ مر عليها أكثر من قرن من الزمان.



وعلى مسافة 30 كيلومترا غرب واحة الخارجة، بجوار الطريق الرابط بين مراكز الخارجة وبلاط والداخلة توجد منطقة تسمى الغراب، لازال بها آثار حجرة قديمة، ورصيف محطة قطار قديمة أقامها الإنجليز بالمنطقة عام 1906، وهي الفترة التي شهدت تواجد شركة إنجليزية قديمة بالواحات الخارجة وحفرت 61 بئرا جوفيا للزراعة واستصلاح الأراضي، بجانب مد خط سكة حديد من واحة الخارجة حتى منطقة المواصلة ما بين مركزي أبوتشت ونجع حمادي بمحافظة قنا.



وقال محسن عبدالمنعم، مدير الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالوادي الجديد، إن الاطلال القديمة لازالت باقية بمنطقة الغراب ما بين مركزي الخارجة والداخلة، وكانت آخر نقطة لمد خط السكة الحديد قديما لربط واحتي الخارجة والداخلة بخط سكة حديد لخدمة أهالي الداخلة وقتها في السفر والتنقل، إلا أن الشركة الإنجليزية التي أنشأت خط قنا الخارجة أفلست وتركت المنطقة عام 1916 بعدما تم طرد الغزو السنوسي من واحتي الداخلة والفرافرة والتصدي له لعدم دخول واحة الخارجة.



وأضاف عبدالمنعم، لـ"الشروق"، أن الشركة بدأت تصفية الأعمال من عام 1912 وباعت خط السكة الحديد للحكومة المصرية، وظلت القضبان ممتدة من الخارجة حتى منطقة الغراب، وكانت آخر نقطة للقطار القديم في محطة الخارجة.



وأشار إلى أن مسافة الـ30 كيلومترا التي امتدت حتى منطقة الغراب لم تشهد سير عربات القطار وظلت متروكة دون استغلال حتى تم فك ونقل القضبان بمعرفة هيئة السكة الحديد عام 1938، ولازالت البقايا موجودة وكتابات لأسماء ضباط إنجليز وبقايا كامب إنجليزي قديم مر عليه نحو 108 أعوام.



واعتمدت واحات الوادي الجديد قديما على قطار بدائي في السفر والتنقل لمدة 50 عاما في الفترة من عام 1910 حتى عام 1961.