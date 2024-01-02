شرطة نيويورك تسجل تراجعا في جرائم القتل وإطلاق النار للعام الثاني

أظهرت بيانات إدارة شرطة مدينة نيويورك أن جرائم القتل وإطلاق النار في المدينة انخفضت في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وكان هناك 380 ضحية قتل العام الماضي، بانخفاض 11% عن عام 2022 عندما قتل 429 شخصا، وفقا لبيانات إدارة الشرطة.

وسجلت شرطة نيويورك 967 عملية إطلاق نار في عام 2023 مقارنة بـ 1277 في عام 2022، بانخفاض قدره 3ر24%، وكان هناك 405 ضحايا إطلاق نار أقل في عام 2023 مقارنة بـ 1546 في عام 2022، بانخفاض 2ر26%.

وارتفع عدد جرائم القتل والعنف المسلح بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عدد ضحايا القتل 488 في عام 2021 ، مما دفع العمدة إريك آدامز ومفوض الشرطة السابق كيشانت سيويل إلى طرح وحدة جديدة لمكافحة الأسلحة في مارس 2022.

وانخفضت معدلات القتل بنسبة 11% في عام 2022 عن العام السابق، على الرغم من أن الجرائم الكبرى الأخرى ، التي تصنفها شرطة نيويورك على أنها اغتصاب وسرقة واعتداء جنائي وسطو وسرقة كبرى وسرقة السيارات، زادت معا بنسبة 22% في ذلك العام.