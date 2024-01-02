 شرطة نيويورك تسجل تراجعا في جرائم القتل وإطلاق النار للعام الثاني - بوابة الشروق
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شرطة نيويورك تسجل تراجعا في جرائم القتل وإطلاق النار للعام الثاني


نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 8:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 8:48 ص

أظهرت بيانات إدارة شرطة مدينة نيويورك أن جرائم القتل وإطلاق النار في المدينة انخفضت في عام 2023 للعام الثاني على التوالي.

وكان هناك 380 ضحية قتل العام الماضي، بانخفاض 11% عن عام 2022 عندما قتل 429 شخصا، وفقا لبيانات إدارة الشرطة.

وسجلت شرطة نيويورك 967 عملية إطلاق نار في عام 2023 مقارنة بـ 1277 في عام 2022، بانخفاض قدره 3ر24%، وكان هناك 405 ضحايا إطلاق نار أقل في عام 2023 مقارنة بـ 1546 في عام 2022، بانخفاض 2ر26%.

وارتفع عدد جرائم القتل والعنف المسلح بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عدد ضحايا القتل 488 في عام 2021 ، مما دفع العمدة إريك آدامز ومفوض الشرطة السابق كيشانت سيويل إلى طرح وحدة جديدة لمكافحة الأسلحة في مارس 2022.

وانخفضت معدلات القتل بنسبة 11% في عام 2022 عن العام السابق، على الرغم من أن الجرائم الكبرى الأخرى ، التي تصنفها شرطة نيويورك على أنها اغتصاب وسرقة واعتداء جنائي وسطو وسرقة كبرى وسرقة السيارات، زادت معا بنسبة 22% في ذلك العام.


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