 نقيب الفلاحين يحذر من أزمة في البطاطس خلال مايو المقبل ويوضح السبب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نقيب الفلاحين يحذر من أزمة في البطاطس خلال مايو المقبل ويوضح السبب

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:56 م

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنّ سعر كيلو جرام البطاطس حاليا لا يزيد عن 12 جنيها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أنّ النقابة تدق جرس إنذار من ارتفاع في أسعار البطاطس بحلول شهر مايو المقبل، في ظل ارتفاع أسعار التقاوي.

وأوضح أنّ هذا الارتفاع سيؤدي إلى انخفاض حجم المساحات المنزرعة، ومن ثم ارتفاع أسعار السلعة، مشيرا إلى أن سعر طن التقاوي وصل حاليا إلى 120 ألف جنيه.

ولفت إلى أنّ الفدان الواحد يستهلك طنا إلا ربع من التقاوي، علما بأن الفدان الواحد يُنتج ما بين ثمانية أطنان إلى 15 طنا من التقاوي على أقصى تقدير.

وشدد على أنّ الحكومة عليها زيادة التقاوي المستوردة (لكون فدان الأرض يستهلك كميات أقل مقارنة بالتقاوي المحلية)، موضحا أنّ الدولة يتوجب أن تستورد 140 ألف طن من تقاوي البطاطس، في حين أن وصل 110 آلاف طن.

ودعا لمواجهة أي احتكار لتقاوي البطاطس لضمان السيطرة على السوق في الفترة المقبلة، وتفادي حدوث أزمة.

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