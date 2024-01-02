مقتل 5 جراء حادث اصطدام طائرتين بمطار طوكيو في اليابان

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كي»، نقلاً عن إدارة شرطة طوكيو، بمقتل 5 من الأشخاص الستة الذين كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، التي اصطدمت بطائرة ركاب تابعة لشركة JAL في مطار هانيدا الدولي.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء، أفادت التقارير في البداية بوفاة أربعة أشخاص، لكن بعد دقائق قليلة أبلغت عن وفاة أخرى.

واشتعلت النيران في طائرة ركاب تابعة لشركة JAL كانت في طريقها من سابورو إلى هوكايدو في مطار طوكيو.

ووفقا للبيانات المحدثة، كان هناك 379 شخصا على متن الطائرة، من بينهم ثمانية أطفال رضع، وبحسب آخر المعلومات، لم يصب أي من الركاب بأذى.

ويعتقد أن النيران اشتعلت في الطائرة، نتيجة اصطدام طائرة الركاب بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.

وبحسب ممثلي الخطوط الجوية اليابانية، فمن الممكن أن يكون الاصطدام قد حدث لحظة الهبوط، عندما كانت الطائرة الأخرى على المدرج.