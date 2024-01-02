محمد صلاح يكشف سبب تبديله الحذاء بعد إهدار ركلة جزاء نيوكاسل

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول، سبب تبديله الحذاء الذي كان يرتديه في مباراة نيوكاسل يونايتد بين شوطي المباراة، بعدما أهدر ركلة الجزاء.

أوضح محمد صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب مباراة نيوكاسل، سبب تبديله الحذاء في الشوط الثاني، قائلًا:" نعم غيرت الحذاء الذي سددت به الركلة التي أضعتها، إنه الحذاء الذي تدربت به في الليلة التي تسبق المباراة".

أضاف صلاح:" لا يوجد سبب حقيقي بصراحة، لكن لدي الكثير من الأحذية وحسب، لكن بمجرد أن شعرت أن إضاعة ركلة الجزاء بذلك الحذاء سيؤثر على تفكيري قررت تغييره".

أتم صلاح:" لم أرغب في الدخول بالشوط الثاني وأنا أفكر بأني لم أسجل بهذا الحذاء، لذا قمت بتغييره كي أكون في كامل تركيزي في المباراة".

قاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء الإثنين، سجل منها الدولي المصري هدفين وأضاع ركلة جزاء وصنع هدفا آخر.