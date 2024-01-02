 رئيس مركز القدس: حكومة نتنياهو مرتبكة.. وعودة السلطة لغزة كابوس لنتنياهو - بوابة الشروق
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رئيس مركز القدس: حكومة نتنياهو مرتبكة.. وعودة السلطة لغزة كابوس لنتنياهو


نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 7:49 م

قال أحمد رفيق رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إن موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية مرتبك جدا، بعد أن تعددت الملفات والأهداف في قطاع غزة، فهناك من يريد احتلاله وآخرون يدعون لبناء مستوطنات به.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة دون الحديث عن اليوم الحالي يمثل مشكلة كبيرة، فاليوم الحالي مليئا بالدماء والاحتلال.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع الحديث عن مستقبل غزة لأنه يريد أن يطيل هذه الحرب.

وتابع: «الحرب دجاجة تبيض ذهبا له، فكلما استطالت الحرب بقيت حكومته الفاشية في الحكم وتمكنت من تنفيذ مخططها السياسي والأمني، كما أن نتنياهو وحكومته يخشون انتهاء الحرب حتى لا يتحملون فشلها الحالي، فالورطة الأقل عارا هي الاستمرار في الحرب».

واستكمل: «نتنياهو لا يريد عودة السلطة الفلسطينية، لأنها بمثابة طعنة له وكابوس له، وعمليا ما يضمره نتنياهو وحكومته هو التهجير والاستيطان، ولا يريد أن يكون هذا هو طرحه العلني عن اليوم التالي حتى لا يغضب أمريكا من التصريح بخطاب عنصري».

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