حلقة نقاشية لإعلام العريش توصي بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

نفذ مركز إعلام العريش بشمال سيناء، حلقه نقاشية حول تنمية الأسرة اجتماعيا واقتصاديا، حضرها ممثلين عن الصحة والثقافة والمجلس القومي للسكان والأزهر، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والإعلامية.

وطالب الدكتور خالد الشريف، نقيب البيطريين بشمال سيناء، بوضع تشريعات تلزم الأسرة بإنجاب عدد معين مثلما حدث مع الصين لتحقيق استقرار وتنمية للأسرة.

وقال مسعد عروج عضو المجالس المحلية والشعبية سابقا، إن التنمية الشاملة مهمة، وعمل مشروعات تخدم الأسرة وتزيد الإنتاج، ويجب عدم التفرقة بين أفراد المجتمع لمن ينجب أكثر أو أقل.

من جانبه تحدث البحراوي جاد، مسئول وحدة لم الشمل بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، عن أهمية تدريب المقبلين على الزواج بكيفية تكوين الأسرة وإدارة أمورها، وتنمية عقل الشباب أولا وتوافر لغة حوار بين الآباء والأبناء.

وأشار إلى أن صحة المرأة تتأثر بكثرة الإنجاب، وبالتالي تتأثر الأسرة اجتماعيا واقتصاديا، الأمر الذي يؤدي لاضطرار المرأة للعمل لزيادة دخل الأسرة، مقترحًا عمل مشروع لضبط الإنجاب لمدة 5 سنوات، ويتم تقييم التجربة.

وأوصى الحضور، بضرورة تذليل كل العقبات أمام الجهات التي تعمل في مجال التوعية، وخاصة التنمية الأسرية، وأن تتضمن المناهج الدراسية موضوعات عن الأسرة الصغيرة وأسباب المشكلة السكانية، والعمل على توفير أطباء وخاصة طبيبات النساء والتوليد، وسن قانون يلزم الخريجين من الأطباء بالخدمة في مستشفيات ووحدات شمال سيناء، مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وشدد جاد، على ضرورة مواجهة الزواج المبكر ومعاقبة المتسببين وعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، بالإضافة لعمل مشروعات صغيرة تخدم الأسرة وبخاصة المرأة لتمكينها اقتصاديا.