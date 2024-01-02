الشرطة الألمانية تحظر حمل السيوف بكرنفال كولونيا بسبب التحذير من هجوم على الكاتدرائية

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، عن حظر حمل السيوف بالنسبة للمشاركين في القداس التقليدي الذي سيقام في مدينة كولونيا غدا الأربعاء، في مستهل موسم الكرنفال، وذلك على خلفية التحذير من وقوع هجوم على كاتدرائية المدينة، وهو التحذير الساري منذ عيد الميلاد.

يذكر أن السيوف تعد من ضمن المكونات المعتادة في زي الحراس في الكرنفال.

وأضافت الشرطة، أنها اتفقت أيضا مع جمعيات الكرنفال على السماح بالتلويح بالأعلام داخل الكاتدرائية فقط، مشيرة إلى أن الكاتدرائية ستظل مغلقة بالنسبة للسائحين بسبب وضع التهديد.

كانت أجهزة الأمن تلقت معلومات قبل عيد الميلاد عن احتمال وقوع هجوم "إرهابي إسلاموي" في محيط كاتدرائية كولونيا في ليلة عيد رأس السنة.

من جانبه، قال رئيس قسم درء المخاطر في شرطة كولونيا، مارتين لوتس:" إنها صورة لا يتمناها أحد أن تقوم قوات الطوارئ بتفتيش زائري قداسات مسيحية"، لكنه قال إنه سيتم الإبقاء على الاحتياطات الأمنية لحماية الناس والكاتدرائية طالما كان هذا ضروريا.

وأضاف لوتس، أنه لا يمكنه القول حاليا متى يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي، لافتا إلى أن التحقيقات تتواصل بوتيرة سريعة.

وتم القبض على شخصين مشتبه بهما في مدينة فيزل في ليلة عيد الميلاد، وفي مدينة نورفنيش في ليلة رأس السنة، وأفادت الشرطة بأن هذين الشخصين لا يزالان قيد الاحتجاز الشرطي بناء على أمر قضائي.