متحدث فتح: عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي قد يصل إلى 50 ألفا

قال المتحدث باسم حركة «فتح» عبدالفتاح دولة، إن عقلية الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، مبنية على الطرد والاقتلاع والتهجير ومنع إقامة دولة فلسطينية.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن «القادم صعب؛ بسبب مواجهة حكومة ومجلس حرب يمثلان خطرًا كبيرًا على كل المنطقة»، لافتًا إلى «سعي نتنياهو لجر المنطقة لمربع من العنف والمواجهة».



وتابع: «نتنياهو وحكومته، كان عليهم أن يدركوا أن العقلية العسكرية لن تفلح مع الشعب الفلسطيني، الذي يزداد إصرارًا وتمسكًا بأرضه ومستقبل وجوده في فلسطين».



وذكر أن الشعب الفلسطيني يدفع أثمانًا باهظة من أجل الحرية والوصل إلى الدولة، معقبًا: «لكن الثابت الوحيد في كل ما يجري هو الحق الفلسطيني، فمنظمة التحرير أحد الثوابت التي عمدت بالدم والتضحيات والقرار المستقل».



واعتبر أن «القضية الفلسطينية على مفترق طرق اليوم»، مثمنًا بطولة الشعب الفلسطيني، والذي وصفه بأنه «خزان الصمود والنضال والمواجهة والتحمل».



ولفت إلى أن «عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي قد يصل إلى 50 ألفًا، بعد اكتشاف عدد القتلى بسبب الإعدامات الميدانية والمفقودين تحت الأنقاض».



وشدد على أهمية إعادة الاعتبار لترتيب البيت الفلسطيني، وترميم الحالة الوطنية والنضالية، والتقاء جميع الفصائل على مشروع نضالي حقيقي، تكون الكلمة والمرجعية والبوصلة فيه واحدة لا تشير سوى نحو فلسطين.