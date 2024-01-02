 أوكرانيا: روسيا استخدمت صواريخ أسرع من الصوت في هجماتها على كييف اليوم - بوابة الشروق
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أوكرانيا: روسيا استخدمت صواريخ أسرع من الصوت في هجماتها على كييف اليوم

كييف - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 1:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 1:24 م

قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا استخدمت عدة صواريخ "كينجال"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الثلاثاء، حيث تعرض سكانها لقصف عنيف خلال أحدث هجوم شنته روسيا.

وكتب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، على تطبيق "تليجرام" أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا في برج سكني، عندما تسبب صاروخ في اندلاع حريق، موضحا أنه قد تم نقل 15 من بين المصابين إلى المستشفى. وتم الابلاغ عن سقوط العديد من الضحايا الآخرين نتيجة لهجمات صاروخية مختلفة، تتضمن مقتل امرأة مسنة.

وسُمع دوي انفجارات قوية في المدينة التي يعيش بها الملايين، بحسب روايات السكان. كما انقطعت الكهرباء في عدة أحياء.

وتعرضت مرافق البنية التحتية المدنية للقصف، وتضرر خط أنابيب غاز. كما تم الإبلاغ عن حدوث مشاكل تتعلق بإمدادات المياه.

وتم الإبلاغ عن شن غارات جوية في أجزاء أخرى من البلاد. وبحسب التقارير الأولية الصادرة عن السلطات، فقد قُتل شخص في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، وأصيب أكثر من 20 آخرين.


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