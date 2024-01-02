مقتل 9 من قوات النظام في هجوم لتنظيم داعش بشرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 9 عناصر من قوات النظام و"الدفاع الوطني" وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجوم مباغت لخلايا تنظيم داعش بريف دير الزور بشرق سوريا.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان صحفي اليوم: "شن مسلحون من خلايا تنظيم داعش هجوما مباغتا، منطلقين من عمق البادية السورية، على مواقع وتجمعات قوات النظام والدفاع الوطني، في بادية التبني ما أسفر عن مقتل مايقارب تسعة من قوات النظام وعناصر الدفاع الوطني وإصابة أكثر من 20 آخرين".

وأشار المرصد إلى أن "الاشتباكات استمرت منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم، قبل أن ينسحب عناصر داعش من المواقع التي سيطروا عليها في بادية بلدتي ‎التبني و‎معدان بريف ‎ديرالزور الغربي واستيلائهم على سيارة مثبّت عليها مدفع 57 مم مع ذخيرته وتدمير ثلاث سيارات عسكرية رباعية الدفع".