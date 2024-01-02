تنظم جمعية "محبي الفنون الجميلة"، الخميس المقبل، ندوة بعنوان "الأقصى ومسجد الصخرة وحائط البراق.. بين الحقائق والأكاذيب"، ويتحدث خلالها الدكتورعادل غنيم، خبير الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية.

وأعد الندوة حامد عيد مدير عام التصوير الأسبق بالتلفزيون المصري، ومن المقرر أن يدير النقاش الكاتب الصحفي محمد نوار.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قبضتها على المسجد الأقصى، ورفع حالة التأهب في كل أنحاء فلسطين، لاسيما في القدس والضفة الغربية بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينة، وتسببت في إلحاق خسائر فادحة بحق الاحتلال على مختلف الأصعدة.

وأغلقت قوات الشرطة الإسرائيلية جميع المداخل المؤدية إلى المسجد، وانتشرت نقاط التفتيش بكثافة في محيط المسجد والأحياء القديمة للقدس.

ويعود تاريخ "جمعية محبي الفنون الجميلة" لأكثر من 100 عام، حيث أنشئت في عام 1922، من قلب "معرض الربيع"، فقبل قيام الجمعية، كانت المساعي تتواصل من جانب سيدات مصر المهتمات بالفن ودروبه؛ ليكون هناك جهة وآلية لتنظيم المعارض الفنية لفناني مصر ونظائرهم من زوار مصر الفنانين، وكان على رأس هذا الفريق الشغوف، الأميرة سميحة، نجلة السلطان حسين كامل، وهدى شعراوي، وفقًا لما نشرت الأهرام.

وبعد عامين، أقامت الجمعية "صالون القاهرة" في الـ7 من مارس عام 1924، ليكون فعالية الجمعية الأولى والحدث السنوي الأهم في تاريخ الثقافة المصرية، ثم أقامت الجمعية بعد ذلك معرضا ومسابقة فنية فارقة حملت مسمى "معرض الطلائع" الذي استهدف الفنانين تحت سن الثلاثين.