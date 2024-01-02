الصناعات النسيجية تعتزم وضع استراتيجية لتنمية القطاع ودراسة 14 فرصة استثمارية جديدة

تخطط غرفة الصناعات النسيجية برئاسة المهندس محمد المرشدي، للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع استراتيجية لتنمية القطاع، فضلًا عن دراسة نحو 14 فرصة استثمارية حددتها وزارة الصناعة في اطار تعميق الصناعة وإحلال الواردات.

وأكد محمد المرشدي رئيس الغرفة، خلال اجتماع مجلس الإدارة، أهمية توطين وتعميق الصناعة المصرية لتحقيق قيمة مضافة من أجل خفض الواردات وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تكليف أحد المكاتب الاستشارية لتنمية القطاع، عبر اجراء دراسة حول واقع الصناعات النسيجية في مصر للتعرف على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وكذلك الارقام الخاصة بالواردات، مع توجيه المستثمرين بالقطاع إلى 14 فرصة استثمارية من الممكن الاستثمار بها خلال المرحلة الراهنة وهي منتجات يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها.

وقال إن هذه الصناعات محددة ومطلوب التوسع بها خلال المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن الدولة ستعمل علي توفير التسهيلات لتنفيذ هذه الفرص على أرض الواقع، اعتبارًا من توفير الأراضي اللازمة وحتى التمويلات البنكية.

وقال المهندس عبد الغني الأباصيري نائب رئيس الغرفة، إن هذه الفرص مستهدف تنفيذها في السوق المصرية للحد من الاستيراد.

وأشار إلى وجود نحو 5 فرص منها من الممكن تنفيذها ولها جدوي كبيرة وتحديدا المتعلقة بصناعات الملابس، لافتا إلى أن تنفيذ تلك الفرص لن يساعد فقط على تلبية الاحتياجات وخفض الاستيراد، لكنه سيعمل أيضا على زيادة الصادرات وتعزيز الموارد الدولارية.

وأكد أهمية دور غرفة الصناعات النسيجية في تنمية وتحسين أداء عمل القطاع وحل المشكلات المواجهة له.

وأوضح أن الغرفة ستعقد عدة اجتماعات مطلع العام الجديد مع عدد من الجهات الرقابية والمنوطة بقطاع الصناعات النسيجية، لطرح الحلول للتحديات الراهنة، ومن بين تلك الجهات هي مصلحة الرقابة الصناعية وجهاز شئون البيئة ووزارة قطاع الاعمال وهيئة التنمية الصناعية.

وأكد النائب محمود الشامي عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية إعطاء الأولوية خلال المرحلة الراهنة لحل كل المشكلات المواجهة لقطاع الصناعات النسيجية.

وأشار أيضا إلى ضرورة الاستثمار في مشروع البتروكيماويات لتلبية الاحتياجات اللازمة.

وأكد محمود الفوطي عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية توفير أراضي صناعية للتوسع في الاستثمار في الأماكن المناسبة خاصة في ظل ندرة الأراضي في المدن الكبرى مثل العاشر من رمضان وبدر. وأشار إلى أن الأراضي التي يطرحها المطورون الصناعيون أسعارها مبالغ فيها.

وشدد محمد الكاتب عضو مجلس إدارة الغرفة، على أهمية إجراء دراسة حقيقية لتنمية وخدمة قطاع الصناعات النسيجية، على أن تكون متضمنة حلولا لكل التحديات القائمة. وأوضح أيضا ضرورة التركيز على الاهتمام بالتدريب وتأهيل العاملين، فضلا عن وجود بروتوكولات تعاون مع مصلحة الضرائب وغيرها من الجهات المنوطة بالقطاع.

وقال محمد نجيب عضو مجلس إدارة الغرفة، إن الصناعة المحلية عانت كثيرا خلال المرحلة الأخيرة، ويجب تضافر جهود الدولة مع القطاع الخاص لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المهندس سمير رياض عضو مجلس إدارة الغرفة، أهمية دور البحث العلمي في دعم وتنمية الصناعة المحلية.

وأشار في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة مثل قانون العمل، وكذلك ضرورة إقامة صناعات صديقة للبيئة داخل الكتلة السكنية خاصة لقربها من السيدات اللواتي تحتاج للعمل بهذه الصناعات.