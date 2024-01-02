مقتل 6 حلاقين داخل أحد المعاقل السابقة لطالبان في باكستان

قالت الشرطة وسكان محليون، اليوم الثلاثاء، إن ستة أشخاص على الأقل يعملون حلاقين قتلوا، وتم ترك جثثهم في أحد المعاقل السابقة لحركة طالبان باكستان بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وقال أحد مسؤولي الشرطة ويدعى محمد نديم، إن الرجال يعملون كحلاقين في صالونات محلية بمنطقة وزيرستان الشمالية قتلوا قبل فجر اليوم الثلاثاء.

وكانت هذه المنطقة الواقعة على الحدود الأفغانية في السابق أحد مراكز مسلحي طالبان من أفغانستان ووسط آسيا والصين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة، وشهدت كالمنطقة تصاعدا لوتيرة العنف خلال الأعوام الأخيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولكن جماعة طالبان باكستان، المختلفة عن نظيرتها في أفغانستان، كانت تقتل الحلاقين في السابق لقيامهم بحلق اللحية.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من حرق أجزاء من مدرسة للفتيات في نفس المنطقة، وهو ما يعد أمرا تقوم به طالبان بصورة متكررة.