محمد صلاح: ليفربول قادر على تحقيق البطولات  

يثق محمد صلاح، نجم ليفربول، في قدرة لاعبي الريدز على التتويج بالبطولات والذهاب بعيدا هذا الموسم.

تحدث محمد صلاح لشبكة «سكاي سبورتس» عن قدرة ليفربول في الذهاب بعيدا هذا الموسم والتتويج بالبطولات، قائلًا:" لدينا إيمان كبير ومواهب جيدة جدا، لكن علينا العمل وبذل الجهد وليس أي شئ آخر، وأن يعبر اللاعبين عن أنفسهم داخل أرض الملعب ولعب كرة القدم".

أضاف صلاح:" إذا تمكنوا من فعل ذلك بالإضافة إلى العمل بشكل جاد كما أراهم في صالة الألعاب الرياضية، يتدربون كثيرا بعد التدريبات ويظهرون في المباريات كما فعلوا اليوم، فهذا ما سيجلب لنا الانتصارات".

قاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء الإثنين، سجل منها الدولي المصري هدفين وأضاع ركلة جزاء وصنع هدفا آخر.