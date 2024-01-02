صاروخ روسي يصيب عن طريق الخطأ قرية روسية

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قالت السلطات المدنية الروسية، إن صاروخا أصاب عن طريق الخطأ قرية روسية في منطقة فورونيج الحدودية خلال الهجمات الجوية الروسية العنيفة الأخيرة على أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة فورونيج الروسية ألكسندر جوزيف، عبر تليجرام، إن التقارير الأولية تشير إلى تضرر سبعة منازل نتيجة لذلك، ولم تكن هناك إصابات.

ووقع الحادث في قرية بتروبافلوفكا، على بعد نحو 140 كيلومترا من شمال شرق أوكرانيا.

وقال جوزيف إن الصاروخ تم "إطلاقه عن طريق الخطأ"، ولم يحدد طراز الصاروخ.

وتم تداول مقاطع فيديو غير موثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بعدة منازل في القرية.

وأعلنت كييف أن روسيا أطلقت النيران على أوكرانيا على عدة موجات باستخدام طائرات مسيرة هجومية وصواريخ كروز وأسلحة باليستية اليوم الثلاثاء.