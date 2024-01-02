الشناوي يتواصل مع صحفي فلسطيني لتلبية رغبة الطفل المصاب

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي، خطوات فعلية للاستجابة وتلبية رغبة الطفل الفلسطيني علي إسماعيل، أحد مصابي العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

علي إسماعيل، أحد أطفال قطاع غزة، تعرض لإصابات عديدة على خلفية ضربات قوات الاحتلال الصهيوني على القطاع، وظهر في مقطع فيديو وهو مصاب يعبر من خلاله عن حبه للنادي الأهلي وأن قدوته محمد الشناوي وكان حلمه القدوم إلى مصر يوما ما لزيارة النادي ومقابلة الشناوي والحصول على قفازاته.

وتواصل محمد الشناوي مع الصحفي الفلسطيني هاني أبو رزق، الناشط في قطاع غزة وأحد المقربين من الطفل المصاب، لمحاولة تلبية رغبته.

وكان محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، رد على علي إسماعيل عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» حيث كتب: «يا علي صوتك وصل، قميص وقفازات الأهلي موقعين من محمد الشناوي واللاعبين، ستكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني.. إن شاء الله تخف، وسأسعى للحصول على موافقة لقدومك إلى مصر لاستكمال علاجك وزيارة النادي الأهلي».

وأضاف: «تمسك بأحلامك كما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، نحن دائما معك».

من جهته أعلن الأهلي أيضًا أن رسالة الطفل وصلت، مشيرًا إلى بدء النادي إجراءات التحرك لتلبية طلباته.