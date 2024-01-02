النائب طارق رضوان: نناقش تقرير اللجنة العليا لحقوق الإنسان غدا

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تناقش غدًا الأربعاء، التقرير الأول للجنة العليا لحقوق الإنسان بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح رضوان في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء الذي يناقش تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضرورة الحديث عن حقوق الإنسان بموضوعية وشمولية.

وقال: "عندما نتحدث عن حقوق الإنسان نتحدث بموضوعية وشمولية وليست على الهوى"، مضيفًا "حقوق الإنسان ليست للكيل بمكيالين".

وتابع: "نقيم منذ بدأت مصر ولاية الجمهورية الجديدة، ونقارن ما كنا فيه وما وصلنا إليه".

وأوضح رضوان، أن اللجنة المنوط بها الإشراف على التشريعات الخاصة بتسهيل عمل الجهات الرقابية على السلطة التنفيذية، مؤكدا أن "اللجنة لا تدخر مجهودا في اتخاذ إجراءات تجاه ذلك"، مضيفًا "في إعلام يخفي أو يغض البصر عن إنجازات كثيرة من الناحية التشريعية والتنفيذية".