إجراء مفاجئ من مبابي تجاه ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة بشأن الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي خلال يونيو المقبل.

ويحق للنجم الفرنسي، التوقيع لأي ناد منذ بدء العام الجديد دون الرجوع لناديه، بعدما دخل في الأشهر الستة الأخيرة من التعاقد مع باريس.

ويرتبط مبابي بقوة بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد عبر صفقة مجانية، وسبق أن كشفت العديد من التقارير أن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرينجي، سيجري مكالمة جديدة مع النجم الفرنسي، خلال الأسبوع الأول من عام 2024.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن كيليان مبابي حجز منزله الجديد بالفعل في مدينة مدريد، وذلك في إشارة إلى قرب انتقاله إلى الريال خلال الموسم الجديد.

وسبق أن ذكرت تقارير فرنسية أن ليفربول ينافس ريال مدريد، وباريس سان جيرمان بقوة على خدمات مبابي.