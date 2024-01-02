جدل حكومي نيابي خلال مناقشة المادة 5 من قانون حوافز الهيدروجين الأخضر

ثار جدل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة المادة 5 من مشروع قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، عندما دفع النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بضرورة الموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة، الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع، وهو ما لاقى اعتراضا حكوميا ومطالبة بالأخذ بالنص المقدم منها فى مشروع القانون.

أفاد الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن حق الدولة محفوظ فى تحصيل حق الانتفاع وتحفظه وتلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل، لكن اللجنة تريد إسقاط هذا الحق.

وتسائل السويدي: "إزاي أحمل المستثمر عبء قبل ما يبدأ الإنتاج؟"، ورد "معيط " قائلا: "ليس لدى المستثمر مشكلة، هو عمل دراسة جدوى وعارف إزاي يصعد فى ظل الظروف التى يعمل فيها، وكل ما يهمه أن يعرف القواعد قبل أن يبدأ العمل".

فيما رأى النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الأغلبية، أنه يتفق مع وزير المالية فى الرأي، ليعقب السويدي قائلا: "أساس القانون الحوافز، وطبيعي أن أبحث عن الحافز الذى أمنحه للمستثمر، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى أستطيع المنافسة مع الشركات الأخرى".

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: "حق الانتفاع قائم وسيدفع، والحكومة تسهل للمستثمر إنها لن تحسب فوائد ولا غرامات قبل تشغيل المشروع، وحتى يبدأ فى سداد قيمة حق الانتفاع"، بعدها أعلن "جبالي" موافقة المجلس على العودة للنص المقدم من الحكومة، قائلا: "ما تفتكروش إننا ضد الحكومة".

ونصت الفقرة 7 من المادة 5 على منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات.

كما نص التعديل المقدم من اللجنة على التالي: "يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع".