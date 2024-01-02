إعلام عبري: مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع لبحث تداعيات اغتيال العاروري

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إلغاء اجتماع مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) الليلة، والإبقاء على اجتماع مجلس الحرب، لبحث تداعيات اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري.

جاء ذلك وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية، التي أوضحت أن هذه المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء اجتماع الكابينت المخصص لمناقشة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد أكدت في وقت سابق مقتل العاروري في "ضربة إسرائيلية" في الضاحية الجنوبية لبيروت، رفقة اثنين من قادة كتائب القسام، الجناح العسكرية للحركة.

وقال تلفزيون الأقصى إن نائب رئيس المكتب السياسي لحماس العاروري قتل في "غارة غادرة" استهدفت مكتباً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا إلى أن اثنين آخرين من قادة القسام قتلوا خلال الغارة، دون الكشف عن هويتهم.