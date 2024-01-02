التموين: مصر من أكثر دول العالم امتلاكا لأرصدة من السلع الاستراتيجية

علق الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، على قرار الحكومة؛ بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية على سلع «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض».

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الإثنين ، إن القرار يأتي في ضوء تدخل الدولة لمواجهة تداعيات «مضاربات الدولار.. والمتاجرون بقوت الشعب» وذلك عبر استخدام أدواتها اقتصادية المتاحة.

ونوه إلى تشكيل الحكومة لكيان جديد تحت مسمى «الأمانة الفنية للجنة الوزارية» برئاسة مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء حيث يضم بين جنباته وزارات التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط، إلى جانب جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وأشار إلى تولي الأمانة الفنية؛ مسئولية التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى؛ للتأكد من عدم وجود تعديات على الحد الأقصى للسعر المقرر.

وعلى صعيد احتياطي الدولة من السلع الاستراتيجية، قال إن مؤشر الأمن الغذائي المصري «من أعلى دول العالم في تكوين أرصدة من السلع الأساسية»، لافتا إلى امتلاك التموين احتياطي من السكر والأرز يتخطى 3 أشهر، إلى جانب أكثر من 4 أشهر على مستوى القمح، و5 أشهر في الزيت.

وأكد أن الدولة تمتلك احتياطيا آمنا من السلع الاستراتيجية، مضيفا أن الحكومة لا تدخر جهدا في مواجهة «الانفلاتات السعرية» وذلك بالتدخل عبر أدواتها الاقتصادية المتاحة ووضع حد أقصى للأسعار.