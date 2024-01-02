تراجع ثقة المنتجين في هولندا إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع ثقة قطاع التصنيع في هولندا خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من 3 سنوات.

وتراجع مؤشر ثقة المنتجين في هولندا خلال ديسمبر الماضي إلى سالب 3.4% نقطة مقابل سالب 0.5 نقطة خلال نوفمبر.

وتراجع المؤشر إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر 2020 عندما سجل سالب 3.8 نقطة.

وفي الوقت نفسه، ظلت شركات التصنيع أكثر تشاؤما بشكل خاص بشأن الطلبيات والنشاط المتوقع خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وكان أكبر تراجعا لثقة شركات التصنيع في قطاع المنسوجات والملابس والصناعات الجلدية، وكذلك في قطاع صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية.