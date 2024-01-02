قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إنّه لا يستمع إلى أغاني المهرجانات، وينتقد من يروج لهذا النوع.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، عُرضت مساء الاثنين، أن سماع هذه الأعمال لا يتسق مع الإبداع، وتابع: «لا أظن أنّ هناك مبدعا حقيقيا لا يستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية فضلا عن الأغاني القديمة».

وأشار إلى أنّ أي أغنية عبارة عن كلمات ولحن وأداء المطرب، وكلمات المهرجانات ليس بها خيال أو رؤية أو معنى وبذلك لا يتحقق أول عنصر من الأغنية وهو الكلمات.

ولفت إلى أنّ هناك أكثر من علم للجمال، مثل علم جمال البيئة الذي لا يمكن أن يستغني عنه دارس الهندسة مثلا لمراعاة محيط المباني، وهناك علم جمال الموسيقى أيضا.