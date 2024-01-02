اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط العالمية في تجمع أوبك بلس أوائل الشهر المقبل

قالت مصادر مطلعة في تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، إن التجمع يعتزم عقد اجتماع طارئ لمتابعة تطورات سوق النفط العالمية في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إنه لم يتم تحديد موعد دقيق للاجتماع الذي سيعقد عبر الإنترنت.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق تضم الدول الرئيسية الأعضاء في التجمع مثل المملكة العربية السعودية وروسيا، وتجتمع عادة كل شهرين لمراجعة أحوال السوق. وعقدت اللجنة أخر اجتماع لها في 30 نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك في حين دخل أحدث قرارات تجمع أوبك بلس لخفض الإنتاج بمقدار 2ر2 مليون برميل يوميا حيز التنفيذ أمس. ويستمر الخفض وفقا للقرار الحالي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وعقب اجتماع أوبك بلس في 30 نوفمبر الماضي، اتفقت دول التجمع على تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط لتحقيق التوازن في السوق.

وبذلك ستخفض السعودية إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل وستعمل روسيا على زيادة خفض إمدادات النفط للأسواق العالمية من 300 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا. كما سيخفض عدد من دول أوبك بلس الأخرى الإنتاج بنحو 700 ألف برميل.