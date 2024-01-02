ألوية الناصر صلاح الدين تعلن فقدان الاتصال مع مجموعة آسرة لأحد المحتجزين الإسرائيليين

أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين في بيان صباح الثلاثاء، عن فقدان الاتصال مع مجموعة آسرة لأحد المحتجزين الإسرائيليين.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء: «فقدنا الاتصال مع مجموعة آسرة لأحد المحتجزين الإسرائيليين، جراء القصف الهمجي لغزة ليلة رأس السنة».



وأفادت مصادر لوكالة «أنباء العالم العربي»، الثلاثاء، بأن حماس وافقت على هدنة تزيد عن شهر وفق آلية إفراج بطيئة عن المحتجزين الإسرائيليين، إلا أن مجلس الحرب الإسرائيلي رفض المقترح.



وقالت المصادر إن «حماس تريد إطلاق سراح محتجز إسرائيلي مقابل كل يوم تهدئة»، مضيفة أن حماس تخلت عن شرط الوقف الدائم لإطلاق النار وبدلته بشرط انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.



وأضافت المصادر أن «الصفقة ستؤدي للإفراج عن 40 إلى 50 محتجزا إسرائيليا، ضمن معادلة 1 مقابل 3».



وأوضحت المصادر أن حماس أبلغت الوسطاء القطريين والمصريين بموقفها هذا، فيما نقلت الأطراف رد حماس إلى إسرائيل التي كشف موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسئول لم تسمه، أن مجلس الحرب رفض خلال اجتماعه الأخير عرض حركة المقاومة.