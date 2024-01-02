مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون في قصف جوي إسرائيلي، اليوم، على منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن القصف تم بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية مستهدفا الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

كما استهدف الكيان الإسرائيلي، أطراف بلدة طير حرفا وميس الجبل بالقذائف المدفعية.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي منزلين بصاروخين من مسيرة، على الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة بليدا.. ولم يفد بوقوع إصابات.

ونفذت مسيرة إسرائيلية هجوما جويا على محيط جبانة بلدة يارون في قضاء بنت جبيل ملقية بصاروخين موجهين باتجاه المنطقة، حيث أفيد عن اندلاع حريق جرائها في المنطقة.

يذكر أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من جيش الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح، ومغادرة أراضيهم.