قال اللواء المتقاعد واصف عريقات، الخبير العسكري الفلسطيني، إن جيش الاحتلال فشل فشلا ذريعا على المستوى العسكري في تحقيق أهدافه المتمثلة في القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى بعد انقضاء 87 يوما من الحرب.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين ناتنياهو؛ لم يعد لديه خيارات سوى المضي تجاه إطالة أمد المعركة على غزة؛ للحفاظ على منصبه السياسي.

وأوضح أن الكيان الصهيوني منذ نشأته وعلى مدى أكثر من 75 عاما يعاقب الشعب الفلسطيني؛ بأبشع صور وممارسات العقاب الجماعي من الحصار والإبادة والاعتقالات والإعدامات الميدانية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لا يزال صامدا رغم كل الآلام والدماء والدموع، قائلا: «نتنياهو قال للعالم (لا تحدثوني عن الإنسانية أو القوانين الدولية) فنحن شعبنا اليوم يقع تحت عنوان إن قلتها مت وإن لم تقلها مت، فقلها ومت لأن الشهادة ولا الاستكانة».

وأضاف أن الاحتلال يمارس حرب إبادة ممنهجة وتطهير عرقي في حربه ضد ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 21.8 ألف إضافة إلى 60 ألف جريح، فضلا عن تدمير 70% من البنية التحتية بقطاع غزة.

وأوضح أن المقاومة الفلسطينية الباسلة؛ استطاعت أن تكسر هيبة جيش الاحتلال بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر وإلحاق الهزيمة الكبرى المادية والمعنوية والاستخباراتية والعسكرية بالكيان المحتل.