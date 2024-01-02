وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب على غزة لن تتوقف قبل الحسم

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، توجه إلى قطاع غزة برفقة نائب رئيس الأركان اللواء أمير برعام؛ لإجراء تقييم للوضع مع مقاتلي الفرقة 99، التي يقودها العميد باراك حيرام.



وأشارت الصحيفة العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن «جالانت» تحدث مع جنود الاحتياط في اللواء 646، معربًا عن تقديره لأنشطتهم خلال الحرب.



وذكر أن «الحرب على غزة لن تتوقف قبل الحسم»، متوجهًا بحديثه للجنود: «سنبقى في غزة فترة من الزمن إذا اقتضت الحاجة».



وزعم: «ليس هناك مهمة أقدس من التي نقوم بها الآن، لقد تعرضت إسرائيل للهجوم بطريقة وحشية وقاسية، بهدف منعنا من العيش هنا».



ولفت إلى أن «عدم حسم الحرب لن يسمح لإسرائيل بالعيش في منطقة الشرق الأوسط»، قائلًا إن «الجيش مصمم على تحقيق أهدافه».



يأتي ذلك فيما نشرت قناة إسرائيلية رسمية، لأول مرة، مشاهد لجنود وضباط يبكون ويصرخون، وسط معركة في بيت حانون وسط قطاع غزة، بعدما حاصرتهم المقاومة الفلسطينية.



وقالت القناة إن الحديث يدور عن 16 جنديا وضابطا من قوات الجيش الإسرائيلي داخل منزل تحصنوا به في بيت حانون، وسط تبادل كثيف لإطلاق النار مع عناصر حركة «حماس».



ويمكن في الفيديو سماع أصوت صراخ الجنود وبكائهم، فيما يصيح أحدهم: «لا أتحمل هذا، أنا أموت، لا أشعر بيدي، لا يوجد لي يد.. كلنا سنموت».



وأفاد أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن الكتائب تمكنت خلال الأيام الأربعة الماضية، من تدمير 71 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.



وقال أبو عبيدة في بيان صدر مساء الاثنين، إن القسام تمكنت من قتل 16 جنديًّا إسرائيليًّا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى.