ديلي مونيتور: أوغندا تؤجل خطتها لاحتكار شركة النفط الوطنية استيراد الوقود

أجلت أوغندا خططها لاحتكار استيراد المنتجات البترولية، حسبما أفادت صحيفة "ديلي مونيتور" التي تصدر في كمبالا اليوم الثلاثاء، نقلا عن السكرتيرة الدائمة لوزارة الطاقة وتنمية المعادن في أوغندا إيرين باتيبي.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط الوطنية الأوغندية تعتزم أن تكون المستورد الوحيد - بشراء جميع الإمدادات من شركة " فيتول جروب للطاقة - ولكن جارتها كينيا لم تصدر بعد أي رخصة استيراد لشركاتها المحلية.

وأوضحت بلومبرج، أن شركات تسويق النفط الأوغندية ستواصل استيراد المنتجات البترولية من خلال الشركات التابعة لكينيا حتى يتم حل المشكلة.

يشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة والبترول الكينية رفضت حتى الآن منح رخصة استيراد لشركة النفط الوطنية الأوغندية، قائلة إنها تفتقر إلى العدد المطلوب من محطات البيع بالتجزئة أو المستودعات داخل الدولة الأفريقية غير الساحلية.