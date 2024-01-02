علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تعديل عدد من القطاعات الحكومية والخاصة أسعار خدماتها أو منتجاتها بالتزامن مع بدء العام الجديد 2024.

وأشارت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إلى انعكاس ذلك على ردود أفعال المواطن في الشارع بجملة من علامات التعجب والاندهاش وعدم الفهم إزاء ما وصفته بـ «مهرجان زيادة الأسعار».

وقالت: «كأن الناس كانت منتظرة أول يوم من 2024؛ علشان الساعة تتغير حتى يبدأ مهرجان زيادة الأسعار، مهرجان زيادة الأسعار حاصل في الساعات الأولى من 2024»، لافتة إلي تبدي ذلك واضحا في ارتفاع أسعار «الحديد والأسمنت- السيارات- الزيوت ومنتجات الألبان- باقات الإنترنت- تذاكر المترو».

ونوهت إلى تفهم المواطن ارتفاع أسعار بعض الخدمات على غرار الكهرباء، لا سيما في ضوء التأجيل أكثر من مرة سابقة، معقبة: «ارتفاع أسعار الكهرباء ليس مفأجاة، ولو حصل زيادة في البنزين بالنسبة للناس؛ ليس مفأجاة، ونتفهم أيضا ارتفاع سعر الذهب؛ بسبب ارتباطه بالبورصة العالمية».

وارتفعت أسعار تذاكر المترو من 5-7-10 إلى 6-8-12 بالترتيب، مع إضافة تذكرة جديدة سعرها 15 جنيها لأكثر من 23 محطة، بحسب وزارة النقل، فيما أقرت المصرية للاتصالات زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي، بينما أعلنت شركات أخرى بالقطاع الخاص عن رفع أسعار منتجاتها.