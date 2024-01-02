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وست هام يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يناير 2024 - 11:27 م

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة وست هام وبرايتون، التي أقيمت على ملعب لندن الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويدين فريق وست هام يونايتد بالفضل لحارسه الفرنسي ألفونس أريولا، في الحفاظ على نظافة الشباك أمام برايتون بعد تصديه لأكثر من فرصة محققة أثناء المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق وست هام رصيده للنقطة 34 في المركز السادس، بفارق 3 نقاط عن برايتون صاحب المركز السابع.

ومن المقرر أن يواجه فريق وست هام يونايتد نظيره بريستول سيتي يوم الأحد القادم، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما سيلعب برايتون مع نظيره ستوك سيتي يوم السبت المقبل.


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