تموين الإسكندرية تضبط مخزن مواد غذائية بحيازته سلع فاسدة

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أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية، معلنا ضبط مخزن مواد غذائية ببرج العرب بحيازته سلع غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة، شنت حملة تموينية بنطاق الإدارة أسفرت عن ضبط مخزن مواد غذائية ببرج العرب بحيازته سلع غذائية عليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية لها وتم ضبط والتحفظ على ٣٠ شيكارة فول حصي زنة الواحدة ٢٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٦٠٠ كجم بها ثقوب نتيجة تأكل السوس لها وعليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية.

كما ضبط ١٧ شيكارة فلفل أحمر مطحون زنة الواحدة ٢٥ كجم، بإجمالي كمية قدرها ٤٢٥ كجم غير مدون عليها بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج وعليها علامات فساد ظاهري.

كما ضبط ١٠ شيكارة فول مدشوش زنة الواحدة ٢٥ كجم، بإجمالي كمية ٢٥٠ كجم عليها علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية ووجود ثقوب نتيجة وجود السوس.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.