45 فيلما تشارك في الدورة الـ16 لبانوراما الفيلم الأوروبي

القائمة تضم أفلام «وداعا طبريا» و«عصابات» و«عدوانى».. وقسم خاص لسينما أكى كاوريسماكى

كشفت بانوراما الفيلم الأوروبى، عن أفلام الدورة الـ 16، التى تقام فى الفترة من 11 و20 يناير الحالى بالقاهرة، فيما يعلن عن برنامجين عن البانوراما فى الإسكندرية والمنيا قريبا.

يضم البرنامج هذا العام أكثر من ٤٥ فيلما موزعة على ٨ أقسام، هى، «أحداث وشخصيات» والذى يعرض قصصا تحركها شخصيات تنكشف آلياتها الداخلية المعقدة أمام أعيننا، ويشارك فيه أفلام «عائشة»، و«أبولونيا أبولونيا»، و«لا تتوقع الكثير من نهاية العالم»، و«عصابات»، و«ليلة آمورية الأخيرة»، و«أيام مثالية»، و«بيتر ك. وحيدا فى مواجهة الدولة».

وفى قسم «شباب ممزق» تعرض البانوراما أفلاما تتناول شبابا يتعرف على صعوبات ومحن العالم للمرة الأولى، ويعرض خلاله أفلام «نادى الصفر»، و«بنت» و«عصابة البنات»، و«كيفية ممارسة الجنس»، و«أنا قبطان»، و«بلاد ضائعة»، و«عدوانى».

وتتناول أفلام قسم «انجذاب غريزى» فكرة الانجذاب العميق الذى يأتى بلا سابق إنذار ليضع أبطال القصص فى مواقف غير عادية، وفيه تعرض أفلام «بلاكبيرد بلاكبيرد بلاكبيرى»، و«أوراق شجر متساقطة، و«غراميات ليف س»، و«بطىء»، و«الابتهاج».

فيما تتناول أفلام قسم «مواد خام» الحياة الأخرى للقطات صورها صانعو أفلام فى الماضى والحاضر، ويشارك فى هذا القسم أفلام «وقال الملك يالها من آلة رائعة»، و«بين الثورات»، و«وداعا طبريا»، و«سينما المقاومة: مشاهد من شرائط لابودوفيتش»، و«الرقص على حافة البركان»، و«عدم الانحياز: مشاهد من شرائط لابودودفيتش»، و«غرفة رقم 999».

وفى قسم «عالم خفى\مرئى» تشارك أفلام تتعرض لعوالم أخفتها أو كشفتها آلة الاستعمار الرأسمالى، وهى «لاكيميرا»، و«نذير»، و«سالم»، و«سامسارا»، و«أحلام سعيدة»، و«الوحش»، و«المدفوعون»، و«ما يمكنك رؤيته هنا»، و«سماء بيضاء بلاستيكية».

وفى قسم «العائلة» يشارك فيلما رسوم متحركة للكبار والصغار، هما «كلب سلوقى وفتاة»، و«ليندا تريد دجاجا»، أما قسم «سياسات اجتماعية» الذى يعرض مساحات مشتركة تحيى تشابك الاجتماعيات والسياسة، فيشارك فيه أفلام «دع النهر يتدفق»، و«على قارب أدامان»، و«جسمنا»، و«أختية الساونا»، و«شجرة البلوط العجوز»، و«غرفة المدرسين».

كما تخصص البانوراما قسم «سينما أكى كاوريسماكى» تعرض خلاله عروضا استعادية لبعض من الأعمال البارزة للمخرج الفنلندى أكى كاوريسماكى، وتضم أفلام «آريال، و«اتحاد الكلماوى، و«رعاة بقر لينجراد إلى أمريكا، و«رجل بلا ماضى»، و«فتاة مصنع أعواد الثقاب».

وأكى كاوريسماكى كاتب سيناريو ومخرج سينمائى ومنتج فنلندى، ولد فى 4 أبريل 1957، بعد دراسته وسائل الإعلام الدراسات فى جامعة هلسنكى، بدأ حياته بالعمل ساعى بريد، وناقدا سينمائيا، قبل أن يؤسس شركة الإنتاج والتوزيع «فيليالفا». أثرت إسهاماته الغزيرة مع أخيه «ميكا» صناعة السينما الفنلندية منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، فيما كان أول ظهور له كمخرج مستقل فى فيلم «الجريمة والعقاب» سنة 1983، عن قصة دستويفسكى الشهيرة.

على جانب آخر أعلن مهرجان زاوية للأفلام القصيرة، عن فتح باب التقدم للدورة الثامنة، المقرر انطلاقها فى ٢٠ مارس ٢٠٢٤، مؤكدا أن الباب سيظل مفتوحا للتقديم حتى ١٧ يناير الحالى، على أن يتم اختيار تقييم الأفلام المختارة من قبل لجنة تحكيم، لتتنافس على عدة جوائز، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأعلن المهرجان عن شروط التقديم، ومنها أن التقديم مفتوح للمخرجين المقيمين بمصر والمخرجين المصريين المقيمين بالخارج، عبر روابط (Vimeo أو YouTube)، وأن تكون سنة الإنتاج ما بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وأن تكون أقصى مدة للفيلم 25 دقيقة، بحد أدنى 4 دقائق.

كما أكد المهرجان أنه يحق لكل مخرج التقديم بفيلم واحد فقط، وإذا تم اختيار الفيلم فى الدورة الماضية لا يجوز التقديم به فى هذه الدورة.

وكانت سينما زاوية استقبلت خلال الفترة الماضية مبادرة «الجونة فى زاوية» وهو مشروع للتعاون بين مهرجان الجونة السينمائى مع سينما زاوية بالقاهرة، حيث سيتم تدشين برنامج خاص لعرض أفلام الدورة السادسة بسينما زاوية، حيث عرض بشكل يومى فيلمين من أفلام مهرجان الجونة، بالإضافة إلى أفلام «جماعة الفيلم السودانى»، والتى احتفى بها مهرجان الجونة هذا العام، ضمن برنامج «عروض خاصة»، وهى الأفلام التى أنجزها المخرجون، سليمان النور والطيب مهدى وإبراهيم شداد.