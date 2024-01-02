كلوب يدير ظهره للملعب خوفا من صلاح

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دفع محمد صلاح نجم ليفربول مدربه يورجن كلوب لتصرف مثير خلال مباراة نيوكاسل يونايتد مساء الإثنين في ختام منافسات الجولة 20 للدوري الإنجليزي.

في الدقيقة 86 اضطر كلوب لإدارة ظهره لملعب أنفيلد أثناء تنفيذ ركلة جزاء حيث كان ليفربول متفوقا بنتيجة 2/3 وسط أجواء مثيرة وإهدار لاعبي الليفر عدد كبير من الفرص.

وكان صلاح أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 22 حيث كانت النتيجة تشير للتعادل السلبي.

لكن قائد منتخب مصر عوض إخفاقه وسجل هدفين ليساهم في فوز عريض لليفربول على نيوكاسل يونايتد 2/4.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة كما تعادل محمد صلاح مع إرلينج هالاند برصيد 14 هدفا في صدارة هدافي البريميير ليج.