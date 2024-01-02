فرنسا: مزارعو المحار يواجهون حظرا على المبيعات بسبب الخطر من فيروس النورو

يواجه مزارعو المحار في فرنسا خسائر تقدر بملايين اليورو بعد تعرضهم لحظر على المبيعات، بسبب إصابة المأكولات البحرية بفيروس النورو خلال فترة تشهد طلبا مرتفعا عليها وسط موسم الأعياد.

ويعتقد أن الإصابة بفيروس النورو، الذي يسبب أمراض المعدة والأمعاء، حدثت بسبب تصريف مياه الصرف الصحي قرب مزارع المحار.

ويؤثر الحظر فقط على ثلاث مناطق محدودة في جنوب غرب فرنسا وفي نورمارندي، إلا أن رئيس لجنة زراعة المحار أوليفييه لابان قال لإذاعة "يوروب 1" اليوم الثلاثاء إنه يخشى أن يخسر المزارعون ملايين اليوروات.

كما يشعر المزارعون بالقلق من تضرر صورة المحار على المدى الطويل. وترغب الصناعة في تحديد الخسائر في الأرباح من أجل مطالبة الدولة بتعويضات. ويسري حظر مبيعات المحار لمدة 28 يوما.

ويكافح العديد من مزارعي المحار من المناطق غير المتضررة من أجل بيع المحار، نظرا لأن الفرنسيين الذين عادة ما يكانوا مغرمين بشكل خاص بتناول المحار في نهاية العام، لا يشترونه حاليا.