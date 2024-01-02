حملة مفاجئة على المخابز بحي الساحل شمال القاهرة

شن أشرف محمد سيد، رئيس حي الساحل، شمال محافظة القاهرة، حملة بالتعاون مع رجال المتابعة الميدانية والتموين والطب البيطري والإشغالات، لمتابعة عمل المخابز والتأكد من وزن وحجم الخبز المعروض للمواطنين ومطابقته للمواصفات المحددة.

وأكد محمد، اليوم الثلاثاء، التزام أصحاب المخابز في حي الساحل بالمواصفات المحددة لوزن وجودة الخبز المقدم للجمهور، موضحًا أن إدارات الحي لم ترصد أية مخالفات داخل العديد من المخابز، حيث تم المرور عليها بطريقة مفاجئة لضبط المخالفين.

وأشار رئيس حي الساحل، إلى متابعة أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة شارع عبد الخالق وصفي، وشارع يوسف محمد وشارع وابور الثلج وشارع الأزهار، منوهًا بإعادة الشيء لأصله من قبل شركة المياه بعد الانتهاء من مشروع إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة أرض أيوب.