قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن المجلس القومي للأجور نجح في تمرير الزيادة الأخيرة المتمثلة في 500 جنيه على أجور العاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن تحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 3000 ألف إلى 3500 خطوة جيدة، كان ينتظرها العاملين بشكل كبير، معربا عن أمله في نجاح وزير التموين بتقليل الأعباء على المواطنين، من خلال السيطرة على الأسعار في الأسواق.

ولفت إلى أن هذه الزيادة ستشمل كل العاملين بالقطاع الخاص دون أي استثناء، منوها بأن هناك عدة وسائل تضمن تنفيذ هذه الزيادة على أرض الواقع، عن طريق التقدم للجنة الشكاوى التابعة للمجلس القومي للأجور، أو مديريات القوى العاملة، أو النقابات التابع لها العامل الذي لم يحصل على هذه الزيادة.

وأشار إلى أن هناك لجان تفتيش تابعة لوزارة القوى العاملة، تتابع القطاع الخاص، وفي حال عدم تطبيق هذا القرار سيُتخذ ضدها الإجراءات القانونية، مشددا على أنه في حال السيطرة على جشع التجار خلال المرحلة المقبلة، ستكون هذه الزيادة معقولة ولكن ستكون هناك حاجة لتحريك آخر لهذه الزيادة.