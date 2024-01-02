كوريا الجنوبية وبولندا تبرمان اتفاقا ثنائيا بشأن إصدار شهادات صلاحية الطيران العسكري

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توصلت كوريا الجنوبية وبولندا إلى اتفاق لإطلاق عملية اعتراف متبادل لشهادة صلاحية الطيران العسكري، حسبما ذكرت وكالة المشتريات الدفاعية في سول اليوم الثلاثاء.

ووقع ممثلون عن إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري ووزارة الدفاع البولندية الاتفاقية الثنائية بشأن صلاحية الطائرة للطيران، وهو مقياس رئيسي لملاءمة الطائرة للطيران الآمن، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبموجب عملية الاعتراف المتبادل، ستعترف وارسو بشهادة صلاحية سول للطيران للطائرات الكورية الجنوبية الصنع والعكس صحيح، وفقا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري.

وبولندا هي خامس دولة موقعة على عملية الاعتراف المتبادل بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا وأستراليا.

وأعربت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري عن أملها في أن يمهد الاتفاق الطريق لتعزيز تعاون صناعة الدفاع الكورية الجنوبية مع بولندا وصادرات الطائرات المقاتلة في أوروبا.

ووقعت شركة صناعات الفضاء الكورية صفقة لتصدير 48 طائرة مقاتلة خفيفة من طراز (إف إيه – 50) إلى بولندا وأكملت مؤخرا تسليم 12 منها.