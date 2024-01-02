أكد محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني، على رغبته في التتويج بكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مشيرا إلى أن اللعب بقميص الفراعنة يعني الكثير بالنسبة له.

تحدث محمد صلاح لشبكة «سكاي سبورتس» عن مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، قائلًا:" أريد الفوز ببطولة أمم أفريقيا، أحب أن أتوج بها، ومتأكد أن لاعبي ليفربول سيتمكنوا من الفوز في المباريات في غيابي".

أضاف صلاح:" لدينا لاعبين رائعين يمتلكون إمكانات كبيرة، وعليهم إزالة الضغوطات من خلال اللعب بأسلوبهم والجميع قادر على اللعب بمركزي وفعل ما أفعله، والأسلوب جيد وعليهم ألا يكونوا تحت الضغط للتعبير عن أنفسهم داخل الملعب".

أشار صلاح:" اللعب لمنتخب مصر يعني الكثير بالنسبة لي، يمكنك أن تسأل جيمي كاراجر، فاللعب للمنتخب الوطني هو شعور عظيم".

أتم صلاح:" كل مرة ترتدي فيها قميص منتخب مصر، لا آخذه بأنه أمر مضمون، أنا سعيد بتواجدي مع المنتخب والمشاركة في البطولة التي أود تحقيقها".

قاد صلاح ليفربول لتحقيق فوز كبير على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء الإثنين، سجل منها الدولي المصري هدفين وأضاع ركلة جزاء وصنع هدفا آخر.