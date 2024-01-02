نجاة جميع ركاب وطاقم الطائرة التي اندلعت فيها النيران في مطار هانيدا بطوكيو

أكدت الخطوط الجوية اليابانية، اليوم الثلاثاء، سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 شخصًا على متن طائرة الركاب التي اندلعت فيها النيران، أثناء هبوطها في مطار هانيدا بطوكيو.

وذكرت وسائل إعلام يابانية، نقلا عن وزارة النقل، أن طائرة الركاب اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، بينما كانت تسير على المدرج، وتم الإعلان عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متن الطائرة التابعة لخفر السواحل.

وأصيب الطيار، وهو واحد من 6 أشخاص كانوا على متن الطائرة التابعة لخفر السواحل، بجروح خطيرة.

واندلعت النيران في طائرة ركاب أقلعت من هوكايدو في شمال اليابان، على المدرج، واحترقت تماما في نهاية المطاف، وكان على متن الطائرة 367 راكبا و12 من أفراد الطاقم، وتمكنوا جميعا من مغادرة الطائرة.

وبحسب محطة قناة "تي بي إس" التلفزيونية اليابانية، كانت طائرة خفر السواحل تنقل مواد إلى منطقة الزلزال على الساحل الغربي للبلاد، ولقي 48 شخصا على الأقل حتفهم في سلسلة من الزلازل هناك منذ يوم رأس السنة الجديدة.

وأظهرت لقطات حية بثتها قناة "تي بي إس" ركاب الطائرة التجارية وهم يغادرون الطائرة عبر مزلق الطوارئ أثناء تنفيذ عمليات إخماد الحريق.

كما أظهرت اللقطات بعد ذلك كرة نارية متفجرة، وتعرضت الطائرة لأضرار بالغة.

وتم إغلاق جميع مدارج المطار، بحسب وزارة النقل.