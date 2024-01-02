هجوم يستهدف محيط قاعدة أمريكية في سوريا

أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بتعرض محيط قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية لـ"الأناضول"، إن قاعدة الشدادي جنوبي الحسكة تتمركز فيها قوات أمريكية، ذاكرة أنه لم تتوفر معلومات عن وقوع خسائر بشرية من عدمه جراء الهجوم. فيما لم تصدر الولايات المتحدة بعد أي بيان بشأن الهجوم.

ويأتي ذلك بعدما تعرضت قاعدة الشدادي لهجوم بطائرات بدون طيار مجهولة، أمس الاثنين.

وشهدت سوريا مؤخرا هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأمريكي شمال وشمال شرقي البلاد، منها منطقة التنف، وفي محافظة الحسكة ومنطقة الشدادي، بطائرات بدون طيار مسلحة مجهولة الهوية وبأسلحة أرض ـ أرض.