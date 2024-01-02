شاهين وبيندر يبدأن عملهما مع دورتموند

بدأ نوري شاهين وسفين بيندر، اللاعبان السابقان في فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم ، عملهما الجديد كمدربين مساعدين في الفريق الأول اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يساعد شاهين وبيندر المدرب إدين ترزيتش في تحسين نتائج الفريق بعدما دخل الفريق العطلة الشتوية في المركز الخامس، بفارق ست نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، وبفارق 15 نقطة عن باير ليفركوزن، المتصدر.

وقرر مسؤولو النادي يوم 21 ديسمبر الماضي التمسك بترزيتش ولكن شاهين وبيندر من الممكن أن يصبحا خيارين متاحين في حال الاضطرار للاستغناء عن ترزيتش في مرحلة ما.

وبعد عطلة شتوية استمرت لاسبوعين خضع اللاعبون اليوم الثلاثاء للفحوص الطبية. وبعد ذلك سيقيم دورتموند معسكرا تدريبيا لمدة أسبوع في مدينة ماربيا الإسبانية بداية من الأربعاء.

ويبدأ دورتموند الدور الثاني من الدوري الألماني يوم 13 يناير الجاري بمواجهة دارمشتاد.