محمود عبد الشكور: «يوم 13» صنع قفزة بالأفلام الجماهيرية التجارية في 2023

أشاد الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، بفيلم « يوم 13» من إخراج وائل عبد الله، مؤكدا أنه عمل قفزة في نوعية الأفلام الجماهيرية التجارية، وكان مزيجا معقدا ما بين الفيلم البوليسي والرعب.

وأضاف خلال لقاء خاص ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، أن سينما البصمة والتجربة المختلفة فيلم « 19ب» أحمد عبد الله السيد، وهو صاحب تجارب المتفردة، والذي يصعب معرفة نوعه، وصاحب تجربة مختلفة، منوها بأنه اختار كلا من الفنان سيد رجب وأحمد خالد صالح كأحسن فنان.

ولفت إلى أن كل فيلم عرض ودفع به تذكرة هو فيلم تجاري، حتى لو كان فيلم تجريبي، موضحا أن هناك فرقا ما بين تجربة الأفلام التي لها كتالوج ومواصفات معينة، وأخرى ليس لها كتالوج وتعبر عن تجربة خاصة وذاتية.

وأشار إلى أن عدم تفاعل الجمهور مع فيلم ما ليس له علاقة بفشله فنيا، ولكن هناك 100 سبب لنجاح فيلم جماهيري ليس بالضرورة فنية، موضحا أن من الوارد حدوث شيء خارج إطار فنية الفيلم لسبب ولآخر حال دون ذهاب الجمهور لمشاهدة فيلم ما.

وعُرض فيلم «يوم 13»، في موسم عيد الفطر 2023، وتخطت إيراداته 31 مليون جنيه 23 مليون جنيه، والفيلم من إخراج وتأليف وائل عبد الله، وبطولة الفنان أحمد داوود ودينا الشربيني وأروى جودة وشريف منير.