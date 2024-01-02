رئيسة الصليب الأحمر الألماني تطالب بمعدات أفضل لمواجهة الكوارث

طالبت رئيسة الصليب الأحمر الألماني جيردا هاسلفلت، بتحسين الاستعداد لمثل هذه الأزمات في ضوء الفيضانات التي تجتاح أجزاء من ألمانيا.

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قالت هاسلفلت: "نحتاج إلى معدات أكثر وأفضل لحالات الكوارث في ألمانيا"، وأردفت أن العجز صارخ ولاسيما فيما يتعلق بالتجهيزات المادية.

ورأت هاسلفلت، أن وعي المسؤولين السياسيين بالحماية المدنية كان قد ازداد بعد كارثة الفيضان في منطقة آرتال في صيف 2021 لكن لم يعد هناك الكثير من هذا في الوقت الحالي.

ولفتت هاسلفلت، إلى أن هناك خطة لكن تنفيذها تعثر لأن موارد الميزانية محدودة للغاية.

وقالت إنه كان هناك اتفاق سياسي على شراء عشر وحدات رعاية نقالة لاستخدامها عند تدمير البنية التحتية، وحتى الآن لم يتم شراء سوى وحدة واحدة فقط".

وأوضحت هاسلفلت، أن من الممكن إيواء 5000 شخص وتوفير الرعاية الشاملة لهم داخل الوحدة التي تحتوي على خيام على سبيل المثال.

وقالت:" نحن لا نختلق الأزمات لكن من المتوقع أن نتأثر بكوارث على نحو متزايد، وربما حدث ذلك بشكل متزامن".

يذكر أن قوات الطوارئ تعمل منذ أيام في مناطق الفيضانات بشكل مستمر ولاسيما في ولاية ساكسونيا السفلى، وأجزاء من ولاية شمال الراين ويستفاليا وجنوب ولاية ساكسونيا - آنهالت.