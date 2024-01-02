ارتفاع عدد المسافرين عبر أكبر مطار في روسيا رغم العقوبات

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار شيريميتييفو، وهو أكبر مطار في روسيا، بشكل ملموس رغم العقوبات التي فرضت على موسكو جراء الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا.

وصرح أندري نيكولين نائب الرئيس التنفيذي للمطار بأن عدد المسافرين عبر المطار بلغ عام 2023 قرابة 6ر36 مليون شخص، في زيادة نسبتها 7ر28% مقارنة بالعام السابق عليه، بحسب وكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

غير أن عدد المسافرين عبر المطار العام الماضي تراجع بشكل كبير مقارنة بعددهم في 2019 والذي بلغ 9ر49 مليون مسافر، وهو العام الذي سبق حدوث جائحة كورونا واندلاع الحرب في أوكرانيا. وجدير بالذكر أنه حاليا لا يتم استخدام سوى صالتي ركاب فقط من بين خمس صالات في المطار.

وفور اندلاع الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، ألغت دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى عديدة رحلات الطيران مع روسيا، وتم فرض عقوبات على صناعة الطيران الروسية.

وبعد التعرض لضربة أولية خلال السنة الأولى من اندلاع الحرب، أفادت تقارير بأن حركة الطيران الداخلي في المطار ارتفعت بنسبة 22% عام 2023، فيما زادت رحلات الطيران الدولية بنسبة 50%.